«Бавария» не отпустила Павара в «Интер», чтобы Шкриньяр не перешёл в «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» не отпустила защитника Бенжамена Павара в миланский «Интер» в последний день зимнего трансферного окна, чтобы не усиливать соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ». Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, «Интер» сделал официальное предложение «Баварии» о переходе Павара в последние часы зимнего трансферного окна. Французский защитник рассматривался руководством миланцев как замена защитнику Милану Шкриньяру, который мог перейти в «ПСЖ» уже этой зимой. «Бавария» отказалась продавать своего игрока «Интеру», чтобы не усиливать своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, «Интер», не найдя замену Шкриньяру, не отпустил словака в «ПСЖ».
Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля в Париже.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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