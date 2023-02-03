«Факел» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Чайкой»
Поделиться
Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область). Игра будет проходить в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.
Состав «Факела»: Городовой, Морозов, Божин, Калинин, Альшин, Квеквескири, Черняков, Магаль, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.
Напомним, ранее сегодня «Факел» уже провёл один товарищеский матч. Воронежцы разгромили узбекский «Андижан» со счётом 4:1. Интересно, что три из пяти голов в матче были забиты с пенальти.
По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.
Новость по теме«Факел» арендовал двух алжирских полузащитников
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:48
-
16:45
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:36
-
15:21
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:27
-
14:18
-
14:08
-
13:55
-
13:54
Партнерский контент