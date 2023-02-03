«Факел» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Чайкой»

Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область). Игра будет проходить в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Состав «Факела»: Городовой, Морозов, Божин, Калинин, Альшин, Квеквескири, Черняков, Магаль, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

Напомним, ранее сегодня «Факел» уже провёл один товарищеский матч. Воронежцы разгромили узбекский «Андижан» со счётом 4:1. Интересно, что три из пяти голов в матче были забиты с пенальти.

По итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 матчей.