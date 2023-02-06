«Мы будем готовы». Гендузи — перед матчем «Марселя» с «ПСЖ» в Кубке Франции

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Франции со столичным «ПСЖ».
«Это будет большой матч, у обеих сторон есть очень хорошие игроки. Их футболисты могут забить в любой момент. Мы добились хороших результатов с начала сезона и не потеряли уверенность после сегодняшнего поражения (от «Ниццы» в Лиге 1 (1:3). — Прим. «Чемпионата»). Мы будем готовы к этой игре.
У нас хороший состав. Мы взяли несколько хороших игроков, которые смогут нам помочь. С точки зрения состава мы будем готовы к игре», — приводит слова Гендузи RMC Sport.
«Марсель» и «ПСЖ» сыграют в матче Кубка Франции 8 февраля. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
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