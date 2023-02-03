Команда-сенсация Лиги 1 не проигрывает с сентября. Её лидер сейчас забивает больше Мбаппе!

«Реймс» невероятен. На этот раз команда перевернула матч с «Лорьяном» — уступая 0:2, смогла победить 4:2 — и довела беспроигрышную серию до 15 матчей во всех турнирах. Последнее поражение случилось ещё 18 сентября — от «Монако», когда Александр Головин забил победный гол.

Весь сезон «Реймса» — как игра с «Лорьяном»: сначала ужасно стартовали и сменили тренера, но затем пошлó: сейчас там блистают все, а в роли героев бомбардир, арендованный у «Арсенала», и главный тренер-ноунейм, известный фанатением от игры в Football Manager — Фалорин Балогун и Уильям Стилл соответственно.

Как так вышло?

«Реймс» в прошлом сезоне финишировал 12-м — вполне себе успех для небогатого клуба. Оскар Гарсия ставил команде футбол с активными флангами, в три защитника. Главным наконечником был Уго Экитике — тот самый, что сейчас выступает за «ПСЖ».



В новом сезоне дела у испанского тренера не пошли, и «Реймс» первые 10 туров находился недалеко от зоны вылета, а иногда туда и падал. Последовало увольнение; но на место Гарсии пришёл не кто-то с именем, а никому не известный помощник испанца — 30-летний бельгиец Уилл Стилл.



Уилл Стилл — фанат футбольного симулятора Football Manager. Игра позволяет почувствовать себя тренером и «прокачать» команду: брать реальный клуб и доводить его до победы в турнирах. Естественно, всё в максимально реальных условиях. Стилл с самого детства вместе с братом брал «Вест Хэм», фанатами которого они являются и сейчас. Тренер позже рассказывал, что тот опыт помогает ему и в реальной тренерской карьере. Как видно, очень даже неплохо получается!



Но Стилл не тактик. Он тот самый парень, который играет на разрушение задумок соперника за счёт единства собственной команды. Уилл работает с коллективом и старается создать всем футболистам максимально комфортные условия что на поле, что вне его. И здесь ему помогает обширный опыт видеоаналитика — им он работал задолго до того, как добрался до поста главного тренера.

Уилл Стилл Фото: Jean Catuffe/Getty Images

После его назначения «Реймс» сильно изменился. Команда отказалась от игры в три защитника, стала делать упор на владение мячом и ещё больше разрушать атаки — даже если для этого нужно прибегнуть к грязным фолам. Сам Стилл, пытаясь начать собственную игровую карьеру, играл примерно так же. В одном из интервью он сам себя назвал «грязным ублюдком» — за манеру игры в отборе.



Ещё одна важная черта «Реймса» Стилла — высокая конкуренция на всех позициях. Он старается подстёгивать игроков, и они отвечают лучшей игрой. Многие при нём прибавили, но только не Фоларин Балогун: он был прекрасен и при Гарсии, и сейчас так же сияет при самом молодом тренере топ-5 лиг.

Фоларин Балогун — в невероятной форме

Фоларин — 21-летний форвард и тот самый талантливый парень, который никак не может найти себе место в топовом клубе. Просто потому, что там конкуренция и звёзды в атаке. В случае Балогуна такой клуб — лондонский «Арсенал», воспитанником которого он является. В этом сезоне ему ничего не оставалось, кроме как уйти в аренду.



Фоларин — физически крепкий, но при этом скоростной форвард. Часто забегает за спины защитников и ищет свободное пространство, чтобы умчаться один на один с вратарём. Но при этом большинство голов он забил, когда на него «грузили» с фланга: то голову или ногу подставит, то отскочит в нужное место.

Фоларин Балогун Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Прийти в команду, где в прошлом сезоне сиял другой талантливый форвард — вызов. Фоларин с ним успешно справляется и даже с ходу побил клубный рекорд — отличился в каждом из трёх первых матчей. Сейчас на его счету 15 голов и звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, а также сумасшедший факт: аж 54% от общих голов команды — лучший показатель в топ-5 лигах. «Арсеналу» точно не стоит беспокоиться за своё будущее. А «Реймсу» остаётся только восхищаться и продолжать сумасшедший рост.



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