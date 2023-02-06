Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий приехал на игру со «Спартаком» в Зимнем кубке РПЛ

Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил контрольный матч клуба со «Спартаком», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Галицкий был замечен на трибунах стадиона «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ), где сегодня, 6 февраля, в рамках 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Встреча начнётся в 20:00 мск. Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян.
Напомним, в 1-м туре межсезонного товарищеского соревнования «Краснодар» одержал минимальную победу над «Сочи» со счётом 1:0, единственный гол забил защитник Кайо Панталеан. Спартак» в своей первой игре на турнире встречался с «Ростовом», одержав победу в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 в основное время).
К перерыву российского чемпионата «Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- 6 февраля 2023
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