Хавбек «Реала» Федерико Вальверде встал на защиту Винисиуса Жуниора
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.
«Я думаю, что он невероятный человек со своими ценностями. Ему всего 22 года. Вы не думаете об этом, но он тоже человек, у которого могут быть свои проблемы», — приводит слова Вальверде Relevo.
22-летний Винисиус стал игроком мадридского «Реала» летом 2018 года. В 31 матче нынешнего сезона бразильский нападающий забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Испании Винисиус сталкивается с огромным количеством фолом со стороны соперников и расистскими выкриками от болельщиков команд соперников.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
16:01
-
16:01
-
15:57
-
15:49
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:12
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:54
-
14:48
-
14:30
-
14:13
-
14:13
-
14:11
-
14:02
-
13:55
-
13:47
-
13:39
-
13:34
-
13:28
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:40
-
12:36
-
12:31
Партнерский контент