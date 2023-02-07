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Хавбек «Реала» Федерико Вальверде встал на защиту Винисиуса Жуниора

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде встал на защиту Винисиуса Жуниора
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.

«Я думаю, что он невероятный человек со своими ценностями. Ему всего 22 года. Вы не думаете об этом, но он тоже человек, у которого могут быть свои проблемы», — приводит слова Вальверде Relevo.

22-летний Винисиус стал игроком мадридского «Реала» летом 2018 года. В 31 матче нынешнего сезона бразильский нападающий забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Испании Винисиус сталкивается с огромным количеством фолом со стороны соперников и расистскими выкриками от болельщиков команд соперников.

Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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