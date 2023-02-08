Клубы АПЛ хотят исключения «Ман Сити» из лиги, если будут доказаны финансовые нарушения

Клубы английской Премьер-лиги хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из высшего дивизиона, если будет доказана вина «горожан» в нарушении финансовых правил, сообщает Sky Sports.



Отмечается, что к «горожанам» не будут испытывать сочувствия, если обвинения в их адрес будут подтверждены. Сильнее всего санкций в отношении «Сити» ожидают клубы «большой шёстерки». В неё, помимо команды Хосепа Гвардиолы, входят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Сообщается, что клубы АПЛ не могут вмешиваться в процесс, находящийся на рассмотрении независимой комиссии.



При этом считается, что лишение «Манчестер Сити» трофеев будет бессмысленным и вызовет путаницу, а обычный штраф не окажет большого влияния.



Напомним, АПЛ после четырёхлетнего расследования обвинила «Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. С 2009 года клуб шесть раз стал чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019, 2021 и 2022).