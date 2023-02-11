Гацкан: если российские игроки чуть-чуть поменяют менталитет, будут не хуже иностранцев

Тренер академии «Ростова» Александр Гацкан рассказал об отношении к лимиту на иностранных игроков в российском футболе.
«Я негативно высказывался о лимите на легионеров? Тогда было другое время, и проблемы изменились. У некоторых команд нет возможности привозить молодых и качественных футболистов. С другой стороны, это хорошо для россиян. У многих команд заработали академии, стали появляться футболисты. Например, у нас сейчас на сборах с первой командой около 11–12 футболистов из академии. Для них есть шанс, и они должны его использовать.
Думаю, российские молодые ребята не хуже, чем те же иностранцы, но с одной оговоркой: если они чуть-чуть свой менталитет поменяют и начнут с самого раннего возраста профессионально относиться к делу. У нас иногда такое отношение бывает: «Давай потом, потом, потом». Иногда из-за такого упускают свой шанс. В моей карьере было очень много футболистов, которые не использовали свой большой потенциал. Может, они и хотели играть, но профессионализм у них был не на самом высоком уровне», — приводит слова Гацкана «Матч ТВ».
В каждой команде РПЛ не может быть больше 13 иностранных футболистом и меньше 12 российских игроков. На поле могут находиться не более восьми легионеров одновременно.
- 11 февраля 2023
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