Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуля» с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем мерсисайдском дерби в рамках 23-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном». Матч состоится сегодня, 13 февраля, начало – в 23:00 мск.

«Это дерби, поэтому нам предстоит бороться всеми силами, что у нас есть, но только в позитивном плане. Мы должны просто играть в футбол, и больше ничего. Это игра для страсти, но её можно использовать только правильным образом. Ничто другое не имеет смысла.

Я уже говорил, что иногда эти матчи могут быть слишком напряжёнными, и я знаю, что это не всегда то, что люди хотят услышать, но это правда. Интенсивность — это часть того, что мы делаем, и реальность такова, что без неё мы ничего не смогли бы сделать, но мы должны привнести и другие наши качества, иначе мы просто усложним трудную задачу.

Наша игровая форма к сегодняшнему дню не такая, какой мы хотели бы её видеть, и мы осознаем это как никто другой. Я не сомневаюсь, что «Эвертон» посмотрит на нас и подумает, что мы переживаем не лучший момент, потому что это правда, но исправить это должны только мы и никто другой», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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