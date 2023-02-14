The Telegraph: Бекхэму предложили возглавить предложение о покупке «МЮ». Он отказался

Владельцу клуба МЛС «Интер Майами» и бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму несколько консорциумов предлагали возглавить их предложение о покупке английского клуба. Однако экс-хавбек манкунианцев отклонил все предложения. Об этом сообщает The Telegraph.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» находится в поиске новых владельцев. Семья Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года, вероятно, полностью продаст свои активы. Начался сбор заявок, отбором и рассмотрением которых занимается банк, руководивший операцией по продаже «Челси».

47-летний Дэвид Бекхэм был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 2003 год. Позднее он выступал за мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ».

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