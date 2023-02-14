Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин ― Пиняеву и Глушенкову: «Крыльям» не забивайте, а в остальном ― кому хотите

Осинькин ― Пиняеву и Глушенкову: «Крыльям» не забивайте, а в остальном ― кому хотите
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что пытался убедить экс-футболистов самарцев Сергея Пиняева и Максима Глушенкова остаться в клубе. В январе оба игрока пополнили состав московского «Локомотива».

«Какие-то слухи об уходе Пиняева и Глушенкова до нас доходили. Но все контакты между клубами начались в середине декабря. Ещё осенью, когда как раз пошли первые слухи, я вёл с ребятами разговоры, говорил им, что мне хочется, чтобы они были с нами подольше. Мне всегда этого хочется, потому что стабильность бы позволила нам выйти на другой уровень. Хочется, чтобы лидеры оставались у нас. Я просто приводил свои аргументы: «Принимая решение, поймите, что у нас хороший коллектив, атмосфера. Всё для того, чтобы прогрессировать». После того как они приняли решение, я с ними обоими хорошо пообщался. Желаю им всяческих успехов. Пусть только нам не забивают в очных матчах, а в остальном – кому хотят», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Горжусь, что Абрамович интересовался моим мнением». Самый «родной» тренер для РПЛ «Горжусь, что Абрамович интересовался моим мнением». Самый «родной» тренер для РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023