Осинькин ― Пиняеву и Глушенкову: «Крыльям» не забивайте, а в остальном ― кому хотите

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что пытался убедить экс-футболистов самарцев Сергея Пиняева и Максима Глушенкова остаться в клубе. В январе оба игрока пополнили состав московского «Локомотива».



«Какие-то слухи об уходе Пиняева и Глушенкова до нас доходили. Но все контакты между клубами начались в середине декабря. Ещё осенью, когда как раз пошли первые слухи, я вёл с ребятами разговоры, говорил им, что мне хочется, чтобы они были с нами подольше. Мне всегда этого хочется, потому что стабильность бы позволила нам выйти на другой уровень. Хочется, чтобы лидеры оставались у нас. Я просто приводил свои аргументы: «Принимая решение, поймите, что у нас хороший коллектив, атмосфера. Всё для того, чтобы прогрессировать». После того как они приняли решение, я с ними обоими хорошо пообщался. Желаю им всяческих успехов. Пусть только нам не забивают в очных матчах, а в остальном – кому хотят», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.