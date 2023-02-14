Осинькин ― Пиняеву и Глушенкову: «Крыльям» не забивайте, а в остальном ― кому хотите

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что пытался убедить экс-футболистов самарцев Сергея Пиняева и Максима Глушенкова остаться в клубе. В январе оба игрока пополнили состав московского «Локомотива».
«Какие-то слухи об уходе Пиняева и Глушенкова до нас доходили. Но все контакты между клубами начались в середине декабря. Ещё осенью, когда как раз пошли первые слухи, я вёл с ребятами разговоры, говорил им, что мне хочется, чтобы они были с нами подольше. Мне всегда этого хочется, потому что стабильность бы позволила нам выйти на другой уровень. Хочется, чтобы лидеры оставались у нас. Я просто приводил свои аргументы: «Принимая решение, поймите, что у нас хороший коллектив, атмосфера. Всё для того, чтобы прогрессировать». После того как они приняли решение, я с ними обоими хорошо пообщался. Желаю им всяческих успехов. Пусть только нам не забивают в очных матчах, а в остальном – кому хотят», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 февраля 2023
-
17:10
-
17:00
-
16:54
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
15:56
-
15:48
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:12
-
14:08
-
14:05
-
14:03
-
14:01
-
13:57