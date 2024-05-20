Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брат Мбаппе может перейти в «Лилль» — Footmercato

Брат Мбаппе может перейти в «Лилль» — Footmercato
Аудио-версия:
Комментарии

«Лилль» интересуется братом Килиана Мбаппе 17-летним полузащитником «ПСЖ» Этаном Мбаппе, сообщает интернет-издание Footmercato.

По информации источника, контракт игрока с парижским клубом заканчивается этим летом и переговоры о продлении приостановились после появления сообщений о переходе Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» в феврале этого года. Ранее предполагалась, что Этан перейдёт в стан «сливочных» вслед за старшим братом, но молодой игрок считает, что это ему не подходит.

«Лилль» решил воспользоваться ситуацией и сделает всё возможное, чтобы соблазнить полузащитника. Руководство клуба считает, что переход игрока принесёт большое внимание команде.

В нынешнем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Брат Килиана Мбаппе ответил на вопрос о своём переходе в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android