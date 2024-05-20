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«СКА-Хабаровск» проиграл «Алании» в матче 33-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» проиграл «Алании» в матче 33-го тура Первой лиги
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Сегодня, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и владикавказская «Алания». Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени.

Единственный гол зрители увидели на 87-й минуте — отличился нападающий «Алании» Николай Гиоргобиани. Отметим, что за несколько минут до пропущенного гола «СКА-Хабаровск» лишился Олега Кожемякина, которому предъявили красную карточку.

Таким образом, команда из Владикавказа одержала победу с минимальным счётом. Напомним, по состоянию на сегодняшний день «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 41 очко по результатам 33 игр. «Алания», в свою очередь, занимает восьмое место. В активе команды Евгения Калешина 46 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Гиоргобиани – 87'    
Удаления: Кожемякин – 85' / нет
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