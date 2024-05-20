Бекхэм объяснил, зачем привёз Месси в США

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм объяснил, с какой целью перевёз легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси в МЛС. По его словам, он сделал это не только ради своего клуба, но и ради всей Америки.

«Пройти через множество препятствий, а потом всё-таки увидеть Месси на поле в МЛС — это просто невероятно. Я всегда говорил, что привёз Лео в Америку не только для «Интер Майами», но и для всей страны, для МЛС, для спорта в целом.

Хотелось вдохновить новое поколение детей, которые теперь могут прийти на любой стадион в Америке и Канаде и посмотреть на такого мастодонта, как Месси», — приводит слова Бекхэма AS.

Напомним, до переезда в Америку Месси выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону».