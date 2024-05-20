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Константин Зырянов рассказал, за что в «Зените» были самые большие премиальные

Константин Зырянов рассказал, за что в «Зените» были самые большие премиальные
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал, за что в стане сине-бело-голубых получал самые большие премиальные.

– Раменское, Кубок УЕФА, Суперкубок. Какой из этих моментов самый классный?
– Каждый стоит особняком. Порой натыкаюсь на повтор матча с Раменского и гол Ширла, воспоминания тёплые. И мячи в финале Кубка УЕФА, когда я забил… Эти два события выше, а Суперкубок пониже.

Но, знаете, сейчас я понимаю: самое классное – возможность поработать с такими сильными тренерами, как Адвокат или Спаллетти. Специалистами из разных школ – у одного тотальный футбол и 4-3-3, у другого больше тактики, физики. Это стало большим подспорьем для моей последующей тренерской работы. Узнал много нюансов. Особенно от Спаллетти и его ассистентов.

– Раз сейчас почти в каждом интервью задают вопросы про деньги, один задам и я. Но только один: за какой из этих трёх трофеев вам заплатили наибольшие премиальные?
– Думаю, за Кубок УЕФА. Но, опять, если брать в разрезе всего турнира. За каждую следующую стадию нам платили определённые бонусы, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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