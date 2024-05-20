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Зырянов рассказал, что во время игровой карьеры получал предложение от «Локомотива»

Зырянов рассказал, что во время игровой карьеры получал предложение от «Локомотива»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что во времена игровой карьеры мог перейти в московский «Локомотив». По его словам, переговоры завершились на стадии обсуждения финансовых условий потенциального сотрудничества.

– Неужели в торпедовский период, когда вам как раз было 25–26 лет, не было предложений из более статусных команд?
– Было от «Локомотива». Мы разговаривали с Филатовым, с Юрием Павловичем. Обсудили финансовые условия. Но на этой стадии всё и закончилось. Как я помню, там как раз ушёл Филатов, поменялось руководство и, соответственно, старые договорённости уже были неактуальны, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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