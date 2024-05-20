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Кирьяков: для «Динамо» матч с «Краснодаром» — финал всего сезона

Кирьяков: для «Динамо» матч с «Краснодаром» — финал всего сезона
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Без нервов у «Динамо» выиграть чемпионат уже не получится, потому что матч с «Краснодаром» — это финал всего сезона. «Динамо» за очень долгое время имеет шанс стать чемпионом. У клуба всё для этого есть. По крайнему матчу с Самарой было видно, что игроки вышли с горящими глазами и высокомотивированными. Футболисты отдавались полностью и готовы к таким играм. До матча с «Крыльями» было две игры, которые определили дальнейший ход в турнирной таблице. «Динамо» вырывало победы на последних минутах — такой график называют чемпионским. Когда команда таким образом завоёвывает очки, естественно, имеет шансы стать чемпионом.

Сейчас всё зависит от самих динамовцев — не надо смотреть на кого-то. Нужно полностью концентрироваться на игре с «Краснодаром». Если ты хочешь стать чемпионом и получить золотые медали, то такие матчи ты должен выигрывать. Для меня было видно невооружённым глазом, что ребята хотят. Есть коллектив, который объединён задачей — стать чемпионом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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