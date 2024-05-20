Вахания: «Ростов» выиграл борьбу и за счёт этого победил «Балтику»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался по итогам игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«Лёгкая игра для «Ростова»? Я бы не сказал, всё равно много сил отдали, и «Балтика» в конце наседала, без конкретики, конечно. Соперникам надо было отыгрываться, они пошли вперёд, но мы надёжно сыграли в обороне. Выигрывали борьбу, и за счёт этого, наверное, победили», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 19 мая, «Ростов» провёл матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игру принимал стадион «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ нынешнего сезона жёлто-синие встретятся с «Зенитом».