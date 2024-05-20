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Вахания: «Ростов» выиграл борьбу и за счёт этого победил «Балтику»

Вахания: «Ростов» выиграл борьбу и за счёт этого победил «Балтику»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался по итогам игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«Лёгкая игра для «Ростова»? Я бы не сказал, всё равно много сил отдали, и «Балтика» в конце наседала, без конкретики, конечно. Соперникам надо было отыгрываться, они пошли вперёд, но мы надёжно сыграли в обороне. Выигрывали борьбу, и за счёт этого, наверное, победили», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 19 мая, «Ростов» провёл матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игру принимал стадион «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ нынешнего сезона жёлто-синие встретятся с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Щетинин – 33'     2:0 Роналдо – 36'     2:1 Фернандес – 45+2'    
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