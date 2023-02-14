Пресс-атташе украинского «Миная» рассказал свою версию драки с российскими футболистами

Пресс-атташе «Миная» Александр Костюк рассказал свою версию конфликта с российскими футболистами из «Шинника» в одном из отелей Турции.

«Я общался с руководителем гостиницы. Сказал ему: «Это ваша ошибка, как вы могли поселить россиян с нами?». Он пытался «съехать» с разговора. Наше требование было, чтобы россиян не было в отеле. Мы предупреждали об этом организатора собрания. Они заверили нас, что такого не будет, а теперь они говорят, что этот отель поселил у себя без ведома организаторов российскую команду. Россияне заселились 12-го числа.

Мы узнали об этом, когда пришли на обед, проходили мимо столов и на одном из них увидели эмблему «Шинника». Мы в администрацию, требовать, чтобы их выселили, а их просто переселили в другой угол.

Он [русский игрок] просил её [работницу отеля] обращаться к нему на русском. Наш игрок, который был там, обратился к россиянину: «Выходи, мы тебе объясним по-русски». Он вышел, позвал ещё игроков. Драки не было ни в холле, ни в лифте. Всё было у них на этаже. Когда лифт закрывался, они начали кричать: «Поднимайтесь к нам, мы вам сейчас покажем», оттуда начали раздаваться возгласы «слава России». Мы не могли просто стоять в ответ на это.

Драка «команда на команду» началась уже на этаже, где находились россияне. В результате неё никто из минайцев не травмировался», — приводит слова Костюка украинское издание «Суспильне Спорт».

Фрагмент видео драки: