Стали известны подробности конфликта российских и украинских футболистов в Турции

Накануне в одном из турецких отелей произошла массовая драка, в которой приняли участие футболисты российского «Шинника» и украинского «Миная». Стали известны причины конфликта — украинцы умышленно провоцировали россиян на драку, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, вечером 13 февраля несколько игроков «Миная» подошли к игрокам «Шинника» с претензиями, почему те не протестуют против правительства и не устраивают несанкционированные акции на площадях. Диалог не состоялся, игроки «Шинника» не отреагировали на провокацию.

Однако позже футболисты «Миная» избили в лифте игрока «Шинника», предварительно уточнив, разговаривает ли он по-русски. Это российские спортсмены не стерпели и вступились за одноклубника — началась массовая драка.

Отмечается, что футболисты «Шинника» уверены в умышленных провокациях со стороны украинских футболистов, которые пытались спровоцировать россиян проукраинскими лозунгами. Более того, по словам одного из представителей российского клуба, сотрудник «Миная» якобы предупредил россиян, что им лучше уехать из отеля, потому что украинцы намерены и дальше продолжать выяснять отношения в жёсткой форме.