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Игорь Акинфеев назвал лучший матч в своей жизни

Игорь Акинфеев назвал лучший матч в своей жизни
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой матч считает лучшим в своей жизни. Футболист выделил гостевое противостояние с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов сезона-2006/2007. Тот матч проходил 1 ноября 2006 года и закончился со счётом 0:0, а сам Акинфеев стал автором семи сейвов. Тогда после четырёх туров группового этапа ЛЧ у ЦСКА не было ни одного пропущенного гола.

«Когда я был маленький, у меня была мечта попасть в основной состав. Но с годами, когда ты выигрываешь трофеи и титулы, конечно, осознаёшь: да, провести в ЦСКА всю карьеру — это моя мечта. Надеюсь, ещё попылим!

Какой матч считаю лучшим в жизни? Пускай будет в гостях с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

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