Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар устал от критики, играя за «ПСЖ». Он знает об интересе «Челси» с прошлого лета

Неймар устал от критики, играя за «ПСЖ». Он знает об интересе «Челси» с прошлого лета
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар устал от выслушивания постоянной критики со стороны болельщиков и СМИ за время своих выступлений за парижский клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Неймар знает об интересе к себе со стороны лондонского «Челси» с прошлого лета и готов задуматься о возможном переходе в стан синих. Также сообщается, что уход бразильца — одна из главных целей руководства парижан на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Тодд Боули ведёт переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи о возможном трансфере Неймара за € 60 млн. Один из источников внутри французского клуба сообщил о готовности парижан отпустить бразильца из клуба бесплатно.

Новость по теме
Источник в «ПСЖ» заявил о готовности отпустить Неймара бесплатно

Фейковый Неймар гуляет по Дохе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023