Неймар устал от критики, играя за «ПСЖ». Он знает об интересе «Челси» с прошлого лета

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар устал от выслушивания постоянной критики со стороны болельщиков и СМИ за время своих выступлений за парижский клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, Неймар знает об интересе к себе со стороны лондонского «Челси» с прошлого лета и готов задуматься о возможном переходе в стан синих. Также сообщается, что уход бразильца — одна из главных целей руководства парижан на летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Тодд Боули ведёт переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи о возможном трансфере Неймара за € 60 млн. Один из источников внутри французского клуба сообщил о готовности парижан отпустить бразильца из клуба бесплатно.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе
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