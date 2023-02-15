Источник в «ПСЖ» заявил о готовности отпустить Неймара бесплатно

«ПСЖ» может рассмотреть возможность бесплатного перехода бразильского форварда команды Неймара в другой клуб. Об этом сообщает Le Parisien, ссылаясь на источники внутри парижского клуба.

«ПСЖ» может быть готов даже бесплатно отпустить Неймара, чтобы сэкономить на зарплате и избиваться от игрока с плохой репутацией», — сказал источник.

Ранее сообщалось о том, что владельцы «ПСЖ» и лондонского «Челси» ведут переговоры о трансфере Неймара летом за € 60 млн.

«ПСЖ» купил Неймара у испанской «Барселоны» в 2017 году за € 222 млн. Бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Всего за парижан Неймар сыграл 172 матча, в которых забил 117 голов и сделал 76 результативных передач.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»