«8,5 лет больших дел, а не громких слов». Фанаты «Боруссии» обратились к Яну Зоммеру. Фото
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Болельщики мёнхенгладбахской «Боруссии» разместили баннер с благодарностью вратарю Яну Зоммеру, который в зимнее трансферное окно перешёл в мюнхенскую «Баварию». Сегодня, 18 февраля, команды встретились в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Фото: Телеграм-канал Pitch Invasion
«8,5 лет больших дел, а не громких слов. Спасибо, Ян» — гласит фраза на баннере.
34-летний Зоммер выступал за «Боруссию» с лета 2014 по январь 2023 года. В 335 матчах за команду швейцарский вратарь пропустил 459 голов и 90 раз сыграл «на ноль». С «Баварией» Ян Зоммер подписал контракт до лета 2025 года.
Отметим, что в игре с бывшей командой Ян Зоммер пропустил три мяча (2:3). «Бавария» играла в меньшинстве с восьмой минуты после удаления Деотшанкюля Юпамекано.
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