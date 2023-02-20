«Рома» обыграла «Верону» и поднялась на 3-ю строчку в таблице Серии А, обойдя «Милан»

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на стадионе «Олимпико» в Риме принимала «Верону». Финальный свисток главного арбитра Симоне Содзы зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.



В первом тайме подопечные Жозе Моуринью имели преимущество по ударам в створ ворот: римляне четырежды потревожили голкипера гостей Лоренцо Монтипо, а «Верона» ответила лишь раз. В концовке первой половины «волки» реализовали это преимущество – гол на свой счёт записал Ола Сольбаккен после передачи Леонардо Спинаццолы. Во втором тайме гости больше владели мячом, но реальных угроз воротам Руя Патрисиу практически не создали. 1:0 – победа римлян.



Этот результат позволил «Роме» набрать 44 балла и догнать по очкам «Милан». Команда Моуринью за счёт дополнительных показателей располагается выше чёрно-красных — на третьей строчке в турнирной таблице. «Верона» (17) – на 18-й позиции, в зоне вылета.