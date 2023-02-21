Гари Невилл: владельцам «Челси» нужно сдержать нервы, чтобы довести всё до конца

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о поражении «Челси» в матче с «Саутгемптоном» (0:1) в АПЛ.

«Видел обзор их матча с «Саутгемптоном». Видел все возможности забить, которые «Челси» потерял. Слышен был и свист на трибунах – это зловещий знак для Поттера.



Думаю, владельцы «Челси» хотят поступить как-то правильно. Они уже уволили Тухеля, получили своего тренера. Они вложили значительные средства в Грэма и эту команду. Но им нужно сдержать нервы, если они хотят довести это до конца. Подозреваю, нервы испытываются, когда вы тратите столько денег, но продолжаете проигрывать», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртого, лигочемпионского места на 11 очков и имея матч в запасе.

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