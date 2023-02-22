Алдонин оценил перспективы ЦСКА после трансферной кампании клуба этой зимой

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что «армейцы» не подпишут форварда в зимнее трансферное окно.
«Не думаю, что всё будет хорошо у «армейцев» после такой трансферной кампании зимой. В любом случае классный форвард ЦСКА помог бы. Высококлассного нападающего можно найти к лету, а пока нужно обратить внимание на молодых футболистов, которые могут себя ярко проявить.
Плюс есть Чалов и Заболотный, они хоть и разноплановые форварды, но их можно использовать по одному и вместе на поле. Не всё так плохо, но хотелось бы этой зимой приобрести серьёзного игрока. Если говорить про молодых футболистов, то нужно просматривать ближайший резерв – молодёжку, сейчас самое время использовать их», – приводит слова Алдонина Metaratings.
Зимой состав «армейцев» пополнил защитник Илья Агапов, а нападающие Владислав Яковлев и Адольфо Гайч покинули команду, перейдя на правах аренды в «Нижний Новгород» и «Верону», соответственно.
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