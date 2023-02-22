Шишкин: Иран считается дружественным, поэтому они согласились на матч с Россией

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. Ранее сообщалось, что встреча может состояться в марте в Тегеране (Иран).

«В целом да, играть сейчас матчи нет никакой мотивации абсолютно. Непонятно, кого будут вызывать сейчас в сборную? Головина, Миранчука, наверное, нет, Карпин об этом говорил. С другой стороны, почему бы не собирать команду? Еврокубков нет, времени достаточно. Сейчас выбор соперника зависит от того, дружественна ли к нам страна.

Иран считается дружественным, поэтому они согласились на матч. Касаемо результата и мотивации, конечно, тяжело будет что-то придумать, чтобы заставить себя выкладываться. И интерес к этому матчу будет не такой, как обычно. Даже со стороны российских болельщиков.

Сейчас даже Карпину тяжело действовать, кого-то вызывать, что-то придумывать, с кем-то играть. Вызывать топовых футболистов, и стараться, чтобы они были мотивированы на эти матчи, наверное, он не будет. Если кто-то проявил себя в чемпионате России и как-то зарекомендовал, то их и вызовут. Но это поверхностные игры и поверхностные сборы.

Артёма Дзюбу не пригласят, потому что Карпин его и до этого не вызывал. Сейчас пройдёт не так много времени и не так много игр до матча сборной. Но, опять же, вопрос, вызовут ли Дзюбу, лучше адресовать Карпину. Кого он хочет вызывать? Какую он делает ставку на сегодняшний день? На молодёжь или нет? И спросить, является ли для него Дзюба таким же статусным игроком, как Головин, Миранчук или Смолов? Зачем Карпину ещё раз просматривать Артёма, если он его и так прекрасно знает», — приводит слова Шишкина Metaratings.