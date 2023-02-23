Юрист рассказал, почему РФС не успел подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии в срок

Михаил Прокопец, партнёр международной юридической компании Sila Lawyers, представлявший интересы РФС при подаче апелляции в Верховный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), прокомментировал причины, по которым суд не стал рассматривать обращение.
«В связи со сложившейся политической обстановкой в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Российскую Федерацию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по не зависящим от них причинам. С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии, которая, по мнению РФС, была направлена в срок. По имеющейся у нас информации, суд отказал в приёме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство — пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин», — приводит слова Прокопца ТАСС.
- 23 февраля 2023
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