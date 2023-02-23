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Верховный суд Швейцарии не стал рассматривать апелляцию РФС на отстранение от турниров

Верховный суд Швейцарии не стал рассматривать апелляцию РФС на отстранение от турниров
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Апелляция Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны ФИФА и УЕФА не была рассмотрена Верховным судом Швейцарии, сообщает ТАСС.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», — говорится в заявлении суда.

Отмечается, что по правилам суда на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведённые сроки. Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в феврале 2022 года. РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены летом 2022-го большинством голосов судейской коллегии. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

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