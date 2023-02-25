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«ФИФА должно быть стыдно». Мидема — о возможном спонсоре женского ЧМ из Саудовской Аравии

«ФИФА должно быть стыдно». Мидема — о возможном спонсоре женского ЧМ из Саудовской Аравии
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Нападающая сборной Нидерландов Вивианне Мидема раскритиковала ФИФА за возможное спонсорство саудовской компанией Visit Arabia предстоящего женского чемпионата мира по футболу.

«Сложно поверить, но, видимо, ФИФА считает, что заключить спонсорский контракт с арабской компанией для предстоящего женского чемпионата мира — хороший план. Саудовская Аравия — страна, где женщины почти не имеют прав, и до 2018 года им даже не разрешалось играть в футбол. Если бы это не было таким серьёзным вопросом, это бы нас рассмешило. Вот такое лицемерие. Страна, где вам не разрешено быть тем, кто вы есть, где вас не принимают таким, какой вы есть.

Они правда думают, что эта рекламная сделка — хорошая идея? Хуже всего то, что меня это уже даже не удивляет. Конечно, ФИФА много раз показывала, что им нравится делать то, что они хотят. Им должно быть очень стыдно», — приводит слова Мидемы AD.

26-летняя Мидема является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов (94 гола). На клубном уровне Вивианне выступает за лондонский «Арсенал». Отметим, что нападающая пропустит ЧМ-2023 из-за травмы.

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