Звезда женского футбола Вивианне Мидема порвала крестообразные связки и пропустит ЧМ

Нападающая «Арсенала» и сборной Нидерландов Вивианне Мидема получила серьёзную травму.
Футболистка травмировалась во время матча женской Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1), который прошёл 15 декабря. Мидема покинула поле на носилках. Позже у нападающей был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Из-за травмы Мидема не сможет сыграть на предстоящем женском чемпионате мира.
«Я разбита. Должна сообщить вам, что порвала крестообразную связку в игре с «Лионом». Это был один из тех моментов, когда я сразу всё поняла. Столько мыслей приходит в голову: я не смогу помочь своей команде до конца сезона, не сыграю на чемпионате мира, пройду через операции и реабилитацию. Не буду говорить, что вернусь сильнее или что с нетерпением жду возможности провести следующие месяцы в тренажёрном зале. Будет много трудных дней, много слёз, которых и так уже прилично выплакала, но, к сожалению, это часть футбола», — написала Мидема на своей странице в социальных сетях.
Чемпионат мира среди женских сборных пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.
- 19 декабря 2022
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