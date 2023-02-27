Грант — о Мудрике: Михаилу будет тяжело достичь уровня Шевченко, но их не нужно сравнивать

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант высказался о нападающем команды Михаиле Мудрике и его соотечественнике Андрее Шевченко, с которым успел поработать в английском клубе.

«Михаил — отличный футболист. Не буду говорить много о его карьере в «Челси», но это прекрасный игрок, не сомневаюсь. Надеюсь, что у английского клуба появится стратегия, которая позволит Мудрику проявить себя как можно лучше.

Я не могу сравнивать Михаила с Шевченко, ведь Андрей — великий игрок. Вероятно, Шевченко в лучшей форме был лучшим игроком мира. Это невероятный, фантастический спортсмен. К моему сожалению, мне довелось работать с ним уже на закате его карьеры. Михаилу будет тяжело достичь уровня Шевченко, но их и не нужно сравнивать. Каждому необходимо выжимать максимум из своих возможностей», — сказал Грант в эфире телеканала Setanta Sports Ukraine.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси». Видеоролик: