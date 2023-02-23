Кукурелья: у Мудрика есть всё, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира

Защитник «Челси» Марк Кукурелья назвал украинского вингера команды Михаила Мудрика самым ценным игроком для лондонцев.

«Мудрик очень быстр, у него очень много навыков. Думаю, это очень, очень хороший футболист. У него есть всё, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира. Он должен учиться и испытывать счастье в новом клубе», – приводит слова Кукурельи Goal.

Отметим, что ранее в матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом» Кукурелья периодически игнорировал Мудрика, не отдавая ему передачи в очевидных ситуациях. После этого, общаясь с бывшими партнёрами по «Шахтёру», украинский футболист в шутку сказал, что «Челси» нужен новый футболист на место испанского защитника.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»: