Владимир Гранат: финал Кубка России может быть очень интересным. Жеребьёвка удалась!

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал жеребьёвку полуфинала и второго этапа четвертьфинала Фонбет Кубка России.

«Думаю, что жеребьёвка Кубка России удалась! Финал может быть очень интересным. Вывеска «Спартак» — ЦСКА станет привлекательной для всех зрителей. Но я уверен, что московским клубам в полуфиналах легко точно не придётся. «Урал» и «Крылья Советов» могут удивить. Обе команды сейчас на ходу, это всем заметно. Думаю, что нас ждут интересные полуфинальные матчи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в 1/2 финала сыграют «Спартак» и «Урал», а также «Крылья Советов» и ЦСКА. Во втором этапе четвертьфиналов встретятся «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Акрон» — «Локомотив».