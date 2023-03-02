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Владимир Гранат: финал Кубка России может быть очень интересным. Жеребьёвка удалась!

Владимир Гранат: финал Кубка России может быть очень интересным. Жеребьёвка удалась!
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Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал жеребьёвку полуфинала и второго этапа четвертьфинала Фонбет Кубка России.

«Думаю, что жеребьёвка Кубка России удалась! Финал может быть очень интересным. Вывеска «Спартак» — ЦСКА станет привлекательной для всех зрителей. Но я уверен, что московским клубам в полуфиналах легко точно не придётся. «Урал» и «Крылья Советов» могут удивить. Обе команды сейчас на ходу, это всем заметно. Думаю, что нас ждут интересные полуфинальные матчи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в 1/2 финала сыграют «Спартак» и «Урал», а также «Крылья Советов» и ЦСКА. Во втором этапе четвертьфиналов встретятся «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Акрон» — «Локомотив».

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