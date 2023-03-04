Динияр Билялетдинов: в нынешнем состоянии «Локомотив» не может вылететь из РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил перспективы московского клуба во второй части сезона РПЛ.

«Команда готова к старту чемпионата на 80 процентов. Первый матч со «Спартаком» был менее содержательный, второй – более содержательный. К возобновлению сезона они подойдут в неплохой форме.

Сейчас дело не только в новичках, вопрос в подготовке на сборах, в том, что они там делали. Понятно, что нужно выравнивать, вытаскивать ситуацию. Без агрессивной игры никуда не денешься. Команда, в принципе, к агрессивной игре более-менее готова. Дальше – вопрос тактической подготовки к каждому сопернику, но это уже искусство тренерского штаба.

Дзюба должен забивать голы – это его непосредственная задача, и чем больше, тем лучше. В нынешнем состоянии команда не может вылететь из РПЛ», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.