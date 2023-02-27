В этот раз Гильермо Абаскаль не даст поблажек Артёму. Эксперименты были в первом матче, а теперь время для основного состава.

Всё внимание с Дзюбы на Промеса! «Спартак» вновь лучше «Локомотива»?

27 февраля состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» уже дала прогноз, она считает фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.85. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года

Букмекер «Фонбет» считает, что матч «Спартак» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73 и воспользоваться фрибетом 2000 рублей, который даёт за регистрацию «Фонбет».

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (27.02.2023)

Совсем скоро возобновится РПЛ, а пока обратим внимание на Кубок страны. 27 февраля состоятся два ответных матча 1/4 финала Пути РПЛ. В самом позднем из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в московском дерби померяются силами «Спартак» и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Первый матч, который проходил на стадионе «РЖД Арена», закончился победой «Спартака», со счётом 1:0. Примечательно, что Гильермо Абаскаль решил всецело довериться россиянам. До 60-й минуты испанский специалист обходился абсолютно без легионеров. При этом его подопечные полностью контролировали ход игры.

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Забитым мячом отметился 22-летний полузащитник красно-белых Данил Пруцев, на 16-й минуте встречи. Точным дальним ударом он завершил потрясающе красивую комбинационную атаку своей команды. Приобретённый у «Химок» голкипер Илья Лантратов парировать удар не сумел.

Во втором тайме железнодорожникам удалось перехватить инициативу. Упустил два потенциально голевых момента Артём Дзюба. Также был момент с незасчитанным голом Станислава Магкеева на 78-й минуте. В целом красно-зелёные наиграли на гол. Однако их поражение вполне закономерно. «Спартак» смотрелся намного предпочтительнее.

Впрочем, это и неудивительно. Благодаря Абаскалю у красно-белых уже давно отменно функционируют все механизмы игры. Оттого она и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, а также наравне с «Зенитом» является одним из фаворитов Кубка страны.

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В это трансферное окно красно-белые точечно усилились, подписав двух защитников — Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. Плюс наконец-то стал доступен Бальде Кейта. Обновлённый «Спартак» шикарно выступил на сборах. Он показал великолепный футбол и одержал победы во всех товарищеских встречах, выиграв Зимний кубок РПЛ.

«Локомотив», в свою очередь, находится в процессе реабилитации после отвратительной первой половины сезона. Сейчас он располагается в зоне стыковых матчей — на 14-м месте. Отрыв от идущих следом «Химок» составляет всего лишь одно очко.

С целью исправить ужасное положение своего клуба руководство железнодорожников приняло решение назначить на должность главного тренера Михаила Галактионова. В помощь ему был приобретён ряд футболистов. Помимо ранее упомянутых Дзюбы и Лантратова, присоединились к команде Сергей Пиняев, Херман Конти и Максим Глушенков.

Сборы обновлённый «Локомотив» провёл противоречиво. Несмотря на то что уровень всех соперников был невелик, у команды возникли проблемы. В семи товарищеских матчах красно-зелёные потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. Некоторые же победы трудно назвать уверенными.

Железнодорожники находятся в процессе перестройки. Позитивные моменты, безусловно, имеются. Тот же Дзюба во встрече со «Спартаком» сыграл довольно неплохо, несмотря на упущенные моменты. Форварду просто нужно больше тренироваться и прибавлять в реализации. В сущности, как и всему «Локомотиву».

Явным фаворитом предстоящего матча выглядит «Спартак». Поставить на его победу можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 1.85. За регистрацию пользователям будет доступен фрибет 2000 рублей. Напомним, встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», что даёт дополнительное преимущество красно-белым. Также в этот раз Абаскаль наверняка выпустит менее экспериментальный состав, нежели в первой встрече.

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Отбегавший всего 30 минут в первом матче лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес, вероятнее всего, получит больше игрового времени в ответной встрече. Как мы помним, форвард отсутствовал на сборах по личным причинам. В первом матче с «Локо» он упустил один голевой момент. Надо исправляться и навёрстывать упущенное.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года

Если уж неосновным составом «Спартак» сумел обыграть «Локомотив» на выезде, то на домашнем стадионе практически основой он наверняка одержит победу. У Гильермо Абаскаля всё работает как надо. Его команда преуспевает во всех турнирах, демонстрируя отменную по качеству игру. Михаилу Галактионову приходится труднее.

Тренер осваивается в стане железнодорожников, попутно вытаскивая их из жуткого кризиса. Трансферы помогут, но нужны время и тренировки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Спартака» за 1.86 по линии «Фонбет». К тому же всем, кто зарегистрируется в приложении, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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