Луис Суарес раскрыл подробности ухода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»

Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес, ранее выступавший за «Барселону», рассказал подробности об уходе Неймара из каталонского клуба в «ПСЖ», заявив, что бразилец утверждал партнёрам по испанской команде, что останется, однако решение о переходе в стан парижан приняла семья игрока.
«Я не очень люблю говорить об этом, но когда уже наступил момент, мы собрались и пошли поговорить с ним: «Ней, если ты хочешь выигрывать, останься здесь, с нами».
Он выслушал нас и сказал: «Да. Да, я хочу остаться». А уже потом произошло то, что трудно контролировать. Мы, как друзья, рекомендовали ему остаться, но решение принимала его семья. Мы говорили: «Неймар, в Англии тебе будет лучше. «Манчестер Сити» играет в хороший футбол. Но Франция?» — приводит слова Суареса Placar.
Неймар покинул «Барселону» в 2017 году. Его переход в «ПСЖ» стал самым дорогим трансфером в истории футбола. Французский клуб заплатил за игрока € 222 млн.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
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