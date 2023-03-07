Экс-игрок «ПСЖ»: рад травме Неймара. Это невероятный шанс для Галтье

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» Кристоф Дюгарри отреагировал на травму бразильской звезды парижан – Неймара, который перенесёт операцию по восстановлению связок и пропустит остаток сезона.

«Я рад, что Неймар выбыл из-за травмы. Думаю, это невероятный шанс для Кристофа Галтье. В какой-то момент ему пришлось бы набраться смелости и избавиться от бразильца, это решение – единственно верное. Команда гораздо более сбалансирована, когда играет с пятью защитниками, тремя хавбеками и Месси с Мбаппе в линии атаки. Такой состав будет играть чуть ниже и контратаковать. С Неймаром они не способны контролировать игру: когда мяч потерян, три форварда не защищаются, и «ПСЖ» попадает в трудную ситуацию, пропуская слишком много атак.

Я больше не могу его видеть. Я нахожу его невыносимым. Меня это утомляет», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года