Александр Мирзоян: Дзюбу не надо просматривать, поэтому Карпин его не вызвал

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Мы говорим о будущем команды. По-моему, Карпин говорил в прошлых интервью, что они будут просматривать молодых футболистов. Дзюбу просматривать не надо. Он доказал весь свой класс. Опытный игрок. Поэтому, наверное, Карпин и не вызвал его. Сегодня он ориентируется на то, что мы не знаем, сколько еще не будем играть официальные матчи.

Никто из нас не может говорить Карпину: «Возьми того игрока, возьми этого». Он определяет состав. Головина давно не было. Конечно, хотелось бы на него посмотреть. А Дзюба практически весь подготовительный период был без команды. Сейчас он забил три гола. Это нормально. Но это еще не говорит о том, что он набрал все свои кондиции. Карпин только что увидел, в каком состоянии Дзюба. А вот посмотреть на Головина, наверное, можно было. Он играет не в нашем чемпионате, не всегда за ним можно смотреть. Как и за Миранчуком.

Черчесов вызвал Дзюбу на сбор, и, наверное, у них там состоялся какой-то разговор. Черчесов рассказал, что хотел видеть от Дзюбы. Тот принял условия и выполнял все, что требовал Черчесов. А сейчас то же самое. Карпин знает качества Дзюбы. Если он ему понадобится в будущем, а Дзюба будет держать себя в хорошем состоянии, наверное, его пригласит.

Никто себе не враг. На сегодняшний день Карпин, наверное, считает, что Дзюбу можно придержать. Когда будет нужно в официальных матчах, тогда его и пригласит", — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».