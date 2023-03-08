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Мостовой: «Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива

Мостовой: «Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартак» может догнать «Зенит» в турнирной таблице, несмотря на восьмиочковый отрыв сине-бело-голубых от красно-белых.

«Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. Я об этом говорил много раз. После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания — они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и даёт нам эту интригу. А «Спартаку» нужно играть и набирать очки, как и другим командам. Ещё же есть очная игра между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Да и календарь у «Спартака» в оставшихся матчах довольно хороший.

Верю ли я, что «Спартак» может стать чемпионом? В начале чемпионата мы говорили, что «Зенит» на 80 % будет чемпионом, что у нас и происходит из года в год. Сейчас практически ничего не поменялось. Но восемь очков между «Спартаком» и «Зенитом» — это всего три игры, а впереди ещё целых 12», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Даниловым.

У «Спартака» внезапный бомбардир, а у «Динамо» — тот же джокер. Молодые в 18-м туре РПЛ У «Спартака» внезапный бомбардир, а у «Динамо» — тот же джокер. Молодые в 18-м туре РПЛ
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