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Лучшие молодые игроки 18-го тура РПЛ: Литвинов, Тюкавин, Карпукас, Пиняев, Ренан, «Спартак», «Динамо», «Локомотив»

У «Спартака» внезапный бомбардир, а у «Динамо» — тот же джокер. Молодые в 18-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 18-го тура РПЛ
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В лиге появился ещё один Глебов, юниор Карпина отметил дебют в чемпионате голевой передачей.

С начала сезона-2022/2023 «Чемпионат» особенно тщательно отслеживает выступления молодых игроков в Премьер-Лиге. За зиму их количество в турнире естественным образом подсократилось: многие просто вышли из категории U21 (как, например, спартаковец Хлусевич или ростовчанин Сильянов). Но появились и свежие, ещё мало кому знакомые лица. В этом тексте говорим о парнях, особо отличившихся в первом весеннем туре сезона, вне зависимости от гражданства. Вперёд!

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Роберт Ренан, «Зенит», 19 лет

На первый домашний матч года чемпион России вышел с чисто бразильским центром обороны — и всухую раскатал «Пари НН». Ренан лишь 20 февраля присоединился к своей новой команде, но, видимо, двух недель ему хватило, чтобы усвоить принципы игры «Зенита» и требования Семака. Ну и соперник для дебюта, да простят меня нижегородцы, ему выпал подходящий.

Роберт Ренан

Роберт Ренан

Фото: ФК «Зенит»

Как бы то ни было, чемпион Южной Америки среди юниоров и кандидат в первую сборную Бразилии чисто и аккуратно отработал первый матч в РПЛ (0 фолов), а вся зенитовская оборона в комплексе допустила только шесть ударов по своим воротам и ни одного — в створ.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

В последнее время тренеры в «Локо» меняются с бешеной скоростью, а Карпукас неизменно выходит в старте и доказывает, что действительно достоин этого. В Ростове-на-Дону опорник железнодорожников в очередной раз подтвердил репутацию одной из лучших «собак» в лиге (в исключительно хорошем, футбольном смысле слова). В 18-м туре Карпукас собрал всего на один отбор меньше, чем вся команда соперника (шесть против семи). По этой метрике Артёму нет равных в лиге (в среднем 4,3 отбора за тур).

Артём Карпукас

Артём Карпукас

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет

У многих, кому небезразлична судьба саратовского вундеркинда, возникали опасения относительно дальнейшего развития Пиняева: будет ли он расти без заботливого учителя Осинькина? Но Галактионов тоже умеет раскрывать и выводить на новый уровень талантливых юношей — иначе не возглавлял бы молодёжку.

Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какое-то время Пиняеву потребовалось, чтобы адаптироваться к новой игровой системе и таким неординарным партнёрам, как Дзюба. Но уже в Ростове он выдал яркое представление: сделал предголевой пас в первой результативной атаке, выводил на удар старого знакомого Глушенкова и четырежды самостоятельно атаковал цель. Две попытки были очень близки к зачётным.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

«Крылья Советов» так утомили динамовцев за два кубковых матча, что в игре чемпионата на москвичей было тоскливо смотреть. В первом тайме они будто бы отсутствовали на поле. Лишь после отдыха вспомнили, что они вообще-то хозяева поля, а на трибунах мёрзнут несколько тысяч их самых верных поклонников. Последних согрел гол Тюкавина уже в компенсированное время. Четвёртый за матч и первый — засчитанный. Для Константина он, кстати, юбилейный — 20-й за динамовскую основу и 15-й в РПЛ.

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

Болельщики «Спартака» в субботу ругали всех и вся: футболистов — за упущенные шансы, судью — за отменённый гол, а вышестоящие инстанции — за Fan ID, лишивший команду полноценной поддержки. Единственным человеком, безоговорочно заслужившим похвалы полупустых трибун, оказался Руслан Литвинов. Опорный полузащитник внезапно для многих (и для себя?) выступил в бомбардирской роли. Как результат — первый дубль во взрослом футболе и заслуженная победа в нашем недельном рейтинге.

Второй гол Литвинова — это же спартаковская классика: стеночки, забегания, пяточки. Олег Иванович Романцев одобряет. Ну и вы полюбуйтесь, если не видели.

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Что ещё интересного случилось в туре

  • Ни один футболист моложе 22 лет не принял участия в стартовом матче весенней части чемпионата «Факел» — «Химки».
  • Два дебюта состоялись в ЦСКА: 19-летний воспитанник «Чертаново» (вот же рассадник талантов!) Егор Носков отыграл весь матч слева в обороне в Сочи (четыре прострела, один удар). У 17-летнего челябинца Кирилла Глебова было всего минут пять, чтобы проявить себя, но он всё-таки успел отметиться в протоколе — предупреждением.
  • 19-летний крайний полузащитник «Ростова» Иван Комаров ещё осенью забивал «Локомотиву» в молодёжной лиге, а теперь огорчил ассистом на высшем уровне. Правило бывших работает: Ваня и сам воспитывался в академии «Локо».

Молодые (до 21 года) игроки в 18-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
Литвинов«Спартак»21902318,3
Ренан«Зенит»1990117,56
Карпукас«Локомотив»2079167,35
Пиняев«Локомотив»187547,25
Захарян«Динамо»199037,24
Кобнан«Краснодар»207511жк7,17
Маричал«Динамо»214427,14
Тюкавин«Динамо»2033137,13
Мелёхин«Ростов»1990226,99
Денисов«Спартак»209046,9
Коваленко«Крылья»199026,77
Сунгатуллин«Урал»216326,77
Комаров«Ростов»1918116,75
Джаджа«Торпедо»2118116,75
Сазонов«Динамо»21466,45
Корнюшин«Пари НН»217616,44
Михайлов«Пари НН»198916,43
Шитов«Крылья»196336,41
Кутицкий«Динамо»214516,34
Мантуан«Зенит»21616,2
Кокшаров«Краснодар»18116,14
Щетинин«Ростов»2145226,12
Башич«Оренбург»202016,12
Олусегун«Краснодар»201516,11
Лангович«Ростов»19196,09
МухинЦСКА21106,06
Митай«Локомотив»191516,04
Севикян«Пари НН»21345,98
ЕрмаковЦСКА2095,95
Раков«Локомотив»18115,86
ГлебовЦСКА174жк5,83
НосковЦСКА1990115,79
Яковлев«Пари НН»215615,72

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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