У «Спартака» внезапный бомбардир, а у «Динамо» — тот же джокер. Молодые в 18-м туре РПЛ

С начала сезона-2022/2023 «Чемпионат» особенно тщательно отслеживает выступления молодых игроков в Премьер-Лиге. За зиму их количество в турнире естественным образом подсократилось: многие просто вышли из категории U21 (как, например, спартаковец Хлусевич или ростовчанин Сильянов). Но появились и свежие, ещё мало кому знакомые лица. В этом тексте говорим о парнях, особо отличившихся в первом весеннем туре сезона, вне зависимости от гражданства. Вперёд!

Роберт Ренан, «Зенит», 19 лет

На первый домашний матч года чемпион России вышел с чисто бразильским центром обороны — и всухую раскатал «Пари НН». Ренан лишь 20 февраля присоединился к своей новой команде, но, видимо, двух недель ему хватило, чтобы усвоить принципы игры «Зенита» и требования Семака. Ну и соперник для дебюта, да простят меня нижегородцы, ему выпал подходящий.

Роберт Ренан Фото: ФК «Зенит»

Как бы то ни было, чемпион Южной Америки среди юниоров и кандидат в первую сборную Бразилии чисто и аккуратно отработал первый матч в РПЛ (0 фолов), а вся зенитовская оборона в комплексе допустила только шесть ударов по своим воротам и ни одного — в створ.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

В последнее время тренеры в «Локо» меняются с бешеной скоростью, а Карпукас неизменно выходит в старте и доказывает, что действительно достоин этого. В Ростове-на-Дону опорник железнодорожников в очередной раз подтвердил репутацию одной из лучших «собак» в лиге (в исключительно хорошем, футбольном смысле слова). В 18-м туре Карпукас собрал всего на один отбор меньше, чем вся команда соперника (шесть против семи). По этой метрике Артёму нет равных в лиге (в среднем 4,3 отбора за тур).

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет

У многих, кому небезразлична судьба саратовского вундеркинда, возникали опасения относительно дальнейшего развития Пиняева: будет ли он расти без заботливого учителя Осинькина? Но Галактионов тоже умеет раскрывать и выводить на новый уровень талантливых юношей — иначе не возглавлял бы молодёжку.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какое-то время Пиняеву потребовалось, чтобы адаптироваться к новой игровой системе и таким неординарным партнёрам, как Дзюба. Но уже в Ростове он выдал яркое представление: сделал предголевой пас в первой результативной атаке, выводил на удар старого знакомого Глушенкова и четырежды самостоятельно атаковал цель. Две попытки были очень близки к зачётным.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

«Крылья Советов» так утомили динамовцев за два кубковых матча, что в игре чемпионата на москвичей было тоскливо смотреть. В первом тайме они будто бы отсутствовали на поле. Лишь после отдыха вспомнили, что они вообще-то хозяева поля, а на трибунах мёрзнут несколько тысяч их самых верных поклонников. Последних согрел гол Тюкавина уже в компенсированное время. Четвёртый за матч и первый — засчитанный. Для Константина он, кстати, юбилейный — 20-й за динамовскую основу и 15-й в РПЛ.

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

Болельщики «Спартака» в субботу ругали всех и вся: футболистов — за упущенные шансы, судью — за отменённый гол, а вышестоящие инстанции — за Fan ID, лишивший команду полноценной поддержки. Единственным человеком, безоговорочно заслужившим похвалы полупустых трибун, оказался Руслан Литвинов. Опорный полузащитник внезапно для многих (и для себя?) выступил в бомбардирской роли. Как результат — первый дубль во взрослом футболе и заслуженная победа в нашем недельном рейтинге.

Второй гол Литвинова — это же спартаковская классика: стеночки, забегания, пяточки. Олег Иванович Романцев одобряет. Ну и вы полюбуйтесь, если не видели.

Что ещё интересного случилось в туре

Ни один футболист моложе 22 лет не принял участия в стартовом матче весенней части чемпионата «Факел» — «Химки».

Два дебюта состоялись в ЦСКА: 19-летний воспитанник «Чертаново» (вот же рассадник талантов!) Егор Носков отыграл весь матч слева в обороне в Сочи (четыре прострела, один удар). У 17-летнего челябинца Кирилла Глебова было всего минут пять, чтобы проявить себя, но он всё-таки успел отметиться в протоколе — предупреждением.

19-летний крайний полузащитник «Ростова» Иван Комаров ещё осенью забивал «Локомотиву» в молодёжной лиге, а теперь огорчил ассистом на высшем уровне. Правило бывших работает: Ваня и сам воспитывался в академии «Локо».

Молодые (до 21 года) игроки в 18-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Литвинов «Спартак» 21 90 2 3 1 8,3 Ренан «Зенит» 19 90 1 1 7,56 Карпукас «Локомотив» 20 79 1 6 7,35 Пиняев «Локомотив» 18 75 4 7,25 Захарян «Динамо» 19 90 3 7,24 Кобнан «Краснодар» 20 75 1 1 жк 7,17 Маричал «Динамо» 21 44 2 7,14 Тюкавин «Динамо» 20 33 1 3 7,13 Мелёхин «Ростов» 19 90 2 2 6,99 Денисов «Спартак» 20 90 4 6,9 Коваленко «Крылья» 19 90 2 6,77 Сунгатуллин «Урал» 21 63 2 6,77 Комаров «Ростов» 19 18 1 1 6,75 Джаджа «Торпедо» 21 18 1 1 6,75 Сазонов «Динамо» 21 46 6,45 Корнюшин «Пари НН» 21 76 1 6,44 Михайлов «Пари НН» 19 89 1 6,43 Шитов «Крылья» 19 63 3 6,41 Кутицкий «Динамо» 21 45 1 6,34 Мантуан «Зенит» 21 6 1 6,2 Кокшаров «Краснодар» 18 1 1 6,14 Щетинин «Ростов» 21 45 2 2 6,12 Башич «Оренбург» 20 20 1 6,12 Олусегун «Краснодар» 20 15 1 6,11 Лангович «Ростов» 19 19 6,09 Мухин ЦСКА 21 10 6,06 Митай «Локомотив» 19 15 1 6,04 Севикян «Пари НН» 21 34 5,98 Ермаков ЦСКА 20 9 5,95 Раков «Локомотив» 18 11 5,86 Глебов ЦСКА 17 4 жк 5,83 Носков ЦСКА 19 90 1 1 5,79 Яковлев «Пари НН» 21 56 1 5,72

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.