У «Спартака» внезапный бомбардир, а у «Динамо» — тот же джокер. Молодые в 18-м туре РПЛ

С начала сезона-2022/2023 «Чемпионат» особенно тщательно отслеживает выступления молодых игроков в Премьер-Лиге. За зиму их количество в турнире естественным образом подсократилось: многие просто вышли из категории U21 (как, например, спартаковец Хлусевич или ростовчанин Сильянов). Но появились и свежие, ещё мало кому знакомые лица. В этом тексте говорим о парнях, особо отличившихся в первом весеннем туре сезона, вне зависимости от гражданства. Вперёд!
Роберт Ренан, «Зенит», 19 лет
На первый домашний матч года чемпион России вышел с чисто бразильским центром обороны — и всухую раскатал «Пари НН». Ренан лишь 20 февраля присоединился к своей новой команде, но, видимо, двух недель ему хватило, чтобы усвоить принципы игры «Зенита» и требования Семака. Ну и соперник для дебюта, да простят меня нижегородцы, ему выпал подходящий.
Роберт Ренан
Фото: ФК «Зенит»
Как бы то ни было, чемпион Южной Америки среди юниоров и кандидат в первую сборную Бразилии чисто и аккуратно отработал первый матч в РПЛ (0 фолов), а вся зенитовская оборона в комплексе допустила только шесть ударов по своим воротам и ни одного — в створ.
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
В последнее время тренеры в «Локо» меняются с бешеной скоростью, а Карпукас неизменно выходит в старте и доказывает, что действительно достоин этого. В Ростове-на-Дону опорник железнодорожников в очередной раз подтвердил репутацию одной из лучших «собак» в лиге (в исключительно хорошем, футбольном смысле слова). В 18-м туре Карпукас собрал всего на один отбор меньше, чем вся команда соперника (шесть против семи). По этой метрике Артёму нет равных в лиге (в среднем 4,3 отбора за тур).
Артём Карпукас
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет
У многих, кому небезразлична судьба саратовского вундеркинда, возникали опасения относительно дальнейшего развития Пиняева: будет ли он расти без заботливого учителя Осинькина? Но Галактионов тоже умеет раскрывать и выводить на новый уровень талантливых юношей — иначе не возглавлял бы молодёжку.
Сергей Пиняев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Какое-то время Пиняеву потребовалось, чтобы адаптироваться к новой игровой системе и таким неординарным партнёрам, как Дзюба. Но уже в Ростове он выдал яркое представление: сделал предголевой пас в первой результативной атаке, выводил на удар старого знакомого Глушенкова и четырежды самостоятельно атаковал цель. Две попытки были очень близки к зачётным.
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
«Крылья Советов» так утомили динамовцев за два кубковых матча, что в игре чемпионата на москвичей было тоскливо смотреть. В первом тайме они будто бы отсутствовали на поле. Лишь после отдыха вспомнили, что они вообще-то хозяева поля, а на трибунах мёрзнут несколько тысяч их самых верных поклонников. Последних согрел гол Тюкавина уже в компенсированное время. Четвёртый за матч и первый — засчитанный. Для Константина он, кстати, юбилейный — 20-й за динамовскую основу и 15-й в РПЛ.
Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет
Болельщики «Спартака» в субботу ругали всех и вся: футболистов — за упущенные шансы, судью — за отменённый гол, а вышестоящие инстанции — за Fan ID, лишивший команду полноценной поддержки. Единственным человеком, безоговорочно заслужившим похвалы полупустых трибун, оказался Руслан Литвинов. Опорный полузащитник внезапно для многих (и для себя?) выступил в бомбардирской роли. Как результат — первый дубль во взрослом футболе и заслуженная победа в нашем недельном рейтинге.
Второй гол Литвинова — это же спартаковская классика: стеночки, забегания, пяточки. Олег Иванович Романцев одобряет. Ну и вы полюбуйтесь, если не видели.
Что ещё интересного случилось в туре
- Ни один футболист моложе 22 лет не принял участия в стартовом матче весенней части чемпионата «Факел» — «Химки».
- Два дебюта состоялись в ЦСКА: 19-летний воспитанник «Чертаново» (вот же рассадник талантов!) Егор Носков отыграл весь матч слева в обороне в Сочи (четыре прострела, один удар). У 17-летнего челябинца Кирилла Глебова было всего минут пять, чтобы проявить себя, но он всё-таки успел отметиться в протоколе — предупреждением.
- 19-летний крайний полузащитник «Ростова» Иван Комаров ещё осенью забивал «Локомотиву» в молодёжной лиге, а теперь огорчил ассистом на высшем уровне. Правило бывших работает: Ваня и сам воспитывался в академии «Локо».
Молодые (до 21 года) игроки в 18-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|90
|2
|3
|1
|8,3
|Ренан
|«Зенит»
|19
|90
|1
|1
|7,56
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|79
|1
|6
|7,35
|Пиняев
|«Локомотив»
|18
|75
|4
|7,25
|Захарян
|«Динамо»
|19
|90
|3
|7,24
|Кобнан
|«Краснодар»
|20
|75
|1
|1
|жк
|7,17
|Маричал
|«Динамо»
|21
|44
|2
|7,14
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|33
|1
|3
|7,13
|Мелёхин
|«Ростов»
|19
|90
|2
|2
|6,99
|Денисов
|«Спартак»
|20
|90
|4
|6,9
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|90
|2
|6,77
|Сунгатуллин
|«Урал»
|21
|63
|2
|6,77
|Комаров
|«Ростов»
|19
|18
|1
|1
|6,75
|Джаджа
|«Торпедо»
|21
|18
|1
|1
|6,75
|Сазонов
|«Динамо»
|21
|46
|6,45
|Корнюшин
|«Пари НН»
|21
|76
|1
|6,44
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|89
|1
|6,43
|Шитов
|«Крылья»
|19
|63
|3
|6,41
|Кутицкий
|«Динамо»
|21
|45
|1
|6,34
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|6
|1
|6,2
|Кокшаров
|«Краснодар»
|18
|1
|1
|6,14
|Щетинин
|«Ростов»
|21
|45
|2
|2
|6,12
|Башич
|«Оренбург»
|20
|20
|1
|6,12
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|15
|1
|6,11
|Лангович
|«Ростов»
|19
|19
|6,09
|Мухин
|ЦСКА
|21
|10
|6,06
|Митай
|«Локомотив»
|19
|15
|1
|6,04
|Севикян
|«Пари НН»
|21
|34
|5,98
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|9
|5,95
|Раков
|«Локомотив»
|18
|11
|5,86
|Глебов
|ЦСКА
|17
|4
|жк
|5,83
|Носков
|ЦСКА
|19
|90
|1
|1
|5,79
|Яковлев
|«Пари НН»
|21
|56
|1
|5,72
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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