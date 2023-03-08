Жезус принял участие в тренировке «Арсенала» впервые с ноября

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус провёл первую полноценную тренировочную сессию команды после восстановления от травмы. В последний раз игрок выходил на поле за «канониров» в ноябре 2022 года, после чего поехал в состав национальной сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре, где получил повреждение правого колена.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета заявил, что форвард близок к полному возвращению в строй команды, но отказался называть точную дату, когда футболист сможет получить первые игровые минуты после долгого отсутствия.

До травмы Жезус успел провести за столичный клуб 20 матчей во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и шесть результативных передач.

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