Петржела: Личку позовут большие клубы России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заслужил приглашение в большой российский клуб.
«Марцел был хорошим нападающим. Я тоже играл в нападении. Мы как тренеры любим играть в атакующий футбол. Здесь, в Чехии, некоторые клубы играют от обороны. Это катастрофа. Просто не на что смотреть. Один удар по воротам за матч. Такие команды мне не нравятся. Марцел — молодец, что играет в такой смелый футбол.
Могут ли Личку позвать большие клубы России? Думаю, его позовут. И он будет в них работать. Почему нет? Он хороший парень. Личка же работал уже в Беларуси, там выиграл чемпионский титул с командой. Так что он уже не молодой, а опытный тренер.
Он отказал «Краснодару»? Если соглашаться, то в Москву или Петербург. Это большие, красивые города. Я бы тоже не пошёл в «Краснодар». Это не такой интересный клуб. Меня интересовали в России только московские команды и «Зенит» в плане работы, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт»
- 11 марта 2023
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