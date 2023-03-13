Евгений Алдонин: для сборной России турнир в Азии как глоток воздуха

Бывший российский футболист Евгений Алдонин прокомментировал возможное участие сборной России на первом турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти летом 2023 года.

«Сейчас любой международный опыт для российской сборной — отличный вариант для практики. Я думаю, что с нетоповыми сборными мы ещё не скоро сыграем. Поэтому какая альтернатива? Сидеть и вообще не играть или играть с нетоповыми сборными? Надо играть с нетоповыми сборными, обкатывать состав, молодёжь и ближайший резерв.

Главное — международный опыт, от которого мы сейчас отрезаны. Если есть возможность, надо участвовать и играть. Но в большей степени этот турнир для игроков, потому что болельщикам нужен результат с топовыми сборными. Но у сборной сейчас нет никакой практики, поэтому турнир как глоток воздуха. Необходимо играть с любыми командами, с которыми можно получать опыт.

Конечно, не так интересно, как чемпионат мира или Европы, но тем не менее буду следить за результатами и положительными действиями российской сборной», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.