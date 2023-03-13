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Кавазашвили: Россия на турнире в Азии — это прекрасно! Иначе сборная может зачахнуть

Кавазашвили: Россия на турнире в Азии — это прекрасно! Иначе сборная может зачахнуть
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное участие сборной России на первом турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти летом 2023 года.

«Участие сборной России на турнире в Азии — это прекрасно! Иначе сборная может зачахнуть: будут собираться по сорок человек на сборах и играть между собой.

Санкции выбивают нас из колеи, поэтому нам нужны равные соперники. Не стоит удивляться, что Россия сравнялась по уровню с теми, кто будет участвовать на турнире в Азии. Нам нужно время, чтобы повысить качество игры. На турнире в Азии сборной России не нужно побеждать во что бы то ни стало», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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