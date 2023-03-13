Мостовой: у «Ростова» в матче с «НН» опять пенальти из воздуха. Снова судейские ошибки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Пари Нижний Новгород» (2:1). Победу в матче команда Валерия Карпина одержала благодаря реализованному пенальти на 94-й минуте встречи.
«Забитый гол «Ростовом» — это нарушение. Осипенко помешал вратарю сыграть, судьи пошли смотреть — всё равно засчитали. «Нижний Новгород» играл лучше при счёте 1:1. У «Ростова» опять пенальти из воздуха. Снова судейские ошибки. Если раньше ошибки были из тура в тур, то сейчас от игры к игре», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По итогам 19 туров «Ростов» занимает третье место турнирной таблицы, набрав 38 очков. У «Пари НН» 19 очков, команда находится на 13-й строчке в зоне стыковых матчей.
- 13 марта 2023
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