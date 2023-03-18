Егорычев — о Гончаренко: его речи захватывают дух, ему бы подошла профессия оратора

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о том, как главный тренер команды Виктор Гончаренко мотивирует своих подопечных.

«Могу ли представить, что у Гончаренко не найдётся нужных слов? Нет, такого точно не может быть. Он очень тонко чувствует момент, это его большой плюс. Можно сказать, изюминка, которая влияет на команду, и это видно. Его речи правда захватывают дух. Думаю, ему бы подошла профессия оратора», — приводит слова Егорычева Sport24.

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко не проигрывает уже в девяти матчах в рамках чемпионата. С учётом Фонбет Кубка России беспроигрышная серия екатеринбургского клуба составляет 16 матчей.

Сегодня, 18 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги «Урал» на своём поле встретится с «Динамо». Игра начнётся в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.