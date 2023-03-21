Конате — о Мбаппе: Килиан заслуживает быть капитаном сборной. Он лидер на поле

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате поддержал решение главного тренера французской сборной Дидье Дешама назначить Килиана Мбаппе новым капитаном.

«Даже если бы у меня было право голоса, это ничего не изменило бы. Это решение тренера, но я им доволен. Честно говоря, Килиан этого заслуживает. Мы единогласны в этом мнении. Он заслужил это тем, что сделал на чемпионате мира и своей игрой за «ПСЖ». Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами.

Мбаппе считают дерзким и высокомерным? Он молодой парень, который любит смеяться и веселиться, не более того. Он очень хороший человек. Кто-то может подумать, что он высокомерный. Меня спрашивали об этом в клубе и в других местах. Я отвечал им: «Вы с ума сошли? Он такой милый. Конечно, он будет хорошим капитаном», — приводит слова Конате Eurosport.fr.

Первый матч для Мбаппе в роли капитана сборной может пройти уже 24 марта, когда Франция сыграет с национальной командой Нидерландов в матче 1-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборной Нидерландов.