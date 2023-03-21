Конате — о Мбаппе: Килиан заслуживает быть капитаном сборной. Он лидер на поле

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате поддержал решение главного тренера французской сборной Дидье Дешама назначить Килиана Мбаппе новым капитаном.
«Даже если бы у меня было право голоса, это ничего не изменило бы. Это решение тренера, но я им доволен. Честно говоря, Килиан этого заслуживает. Мы единогласны в этом мнении. Он заслужил это тем, что сделал на чемпионате мира и своей игрой за «ПСЖ». Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами.
Мбаппе считают дерзким и высокомерным? Он молодой парень, который любит смеяться и веселиться, не более того. Он очень хороший человек. Кто-то может подумать, что он высокомерный. Меня спрашивали об этом в клубе и в других местах. Я отвечал им: «Вы с ума сошли? Он такой милый. Конечно, он будет хорошим капитаном», — приводит слова Конате Eurosport.fr.
Первый матч для Мбаппе в роли капитана сборной может пройти уже 24 марта, когда Франция сыграет с национальной командой Нидерландов в матче 1-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года со сборной Нидерландов.
- 22 марта 2023
-
00:54
-
00:47
-
00:34
-
00:32
-
00:19
-
00:15
- 21 марта 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
23:15
-
23:02
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:09
-
22:01
-
22:00
-
21:50
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:20
-
21:20
-
21:20
-
21:10