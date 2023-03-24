Кобелев: очень тяжело смотреть на сборную России. Не понимаю принцип формирования команды

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеской встрече со сборной Ирана.

«Мне очень не понравилась игра с Ираном. Я вообще не понимаю принцип формирования сборной на сегодняшний день. Мне не нравится, как выглядит команда.

Сборная должна существовать в любом случае. Необходимо проводить международные матчи — это будет показывать, на каком уровне мы находимся. Я всегда был убеждён, что сборная должна существовать здесь и сейчас.

Мы видим несопоставимые моменты, когда люди, которые не выходят у себя в командах в стартовых составах, выходят в сборной. Видим молодых на вырост и видим людей, которым через два или три года заканчивать. Философия сборной мне совсем не понятна. Очень тяжело смотреть на эту сборную», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.